В Сербии жители устроили беспорядки из-за карантинных мер

Пострадали полицейские

В массовые погромы и столкновения с полицией вылилось недовольство жителей Сербии намерением властей снова ввести общенациональный карантин. На фоне роста числа заболевших коронавирусом граждане обвиняют президента в решении своих политических задач. Неоднозначное официальное заявление в самый разгар пандемии сделал и президент США.

Десятки человек прорывают кордон полиции и заходят в холл Скупщины - местного парламента. Требуют, чтобы президент Сербии Александр Вучич подал в отставку.

В это время на площади демонстрантов - тысячи. Когда тех, кто прорвался в здание, задерживают, толпа набрасывается на стражей порядка. В них летят камни, файеры. Протестующие поджигают автомобили, мусорные баки. Полиция отвечает слезоточивым газом. Есть пострадавшие. Сообщается, что ранения получили 43 правоохранителя и 17 митингующих.

Карантин в Сербии отменили в начале июня. А в конце месяца в стране прошли выборы в парламент, на которых победила правящая партия. Оппозиция призывала тогда людей бойкотировать избирательный процесс. Она же выступила организатором этих протестов - после того, как Александр Вучич объявил: число заболевших растет, больницы переполнены, а значит, снова необходимо ввести комендантский час.

Накануне в Белграде за сутки умерли 13 человек - это абсолютный рекорд с начала пандемии. Резко возросло и число заболевших. Непростой ситуация с коронавирусом остается и в США. Там уже выявлено почти 3 миллиона случаев. Умерли более 130 тысяч человек. В больницах по всей стране не хватает коек, и вот уже на Среднем Западе снова закрывают бары и рестораны. А Дональд Трамп на этом фоне официально разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Решение Трампа вступит в силу только через год - так положено по регламенту. Пока же отношения с ВОЗ будут заморожены. А это значит, что организация лишается крупнейшего спонсора. Ежегодный вклад США в ее бюджет 22 процента - около 231 миллиона долларов. Впрочем, эксперты отмечают, что и Соединенные Штаты пострадают не меньше. Потеряют доступ к важнейшей научной информации и окажутся последними в очереди на получение вакцины от коронавируса, если усилия по ее поиску возглавит ВОЗ. Абсурдна и сама суть претензии Трампа. Американский президент обвиняет организацию в том, что она якобы помогала Китаю скрывать информацию об опасности, которую несет в себе коронавирус. В этой почти что теории заговора сомневаются даже сторонники Трампа - республиканцы, критикуют его решение. Демократы же - незадолго до президентских выборов - используют в своих целях.

Джо Байден говорит так, будто его победа - дело уже решенное. И это не случайно. Согласно общенациональным опросам, он опережает Дональда Трампа на 14 процентов. Падают рейтинги и у президента Бразилии. Жаир Болсонару, как и его американский коллега, долго отрицал эпидемию и отказывался вводить ограничения. В итоге заболел сам. И оказался в центре нового скандала - когда снял перед журналистами маску, пытаясь доказать, что чувствует себя хорошо. Страна сейчас на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом - после США.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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