В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии

США для этого должны сократить свои ядерные арсеналы

В Китае назвали заведомо нереалистичным предложение США присоединиться к договору об ограничении ядерного оружия. В МИД КНР пояснили: Пекин готов обсуждать разоружение, но на равных условиях - если Вашингтон сократит свой арсенал до уровня китайского, передает "ТВ Центр".

Однако Америка к этому не готова. Более того, США до сих пор не подтвердили намерения продлить действие договора с Россией - о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его срок истекает в феврале следующего года.

Вместо этого в Пентагоне продолжают хвалиться успехами в сдерживании пресловутой российской угрозы. Министр обороны Марк Эспер в отчёте за первый год работы на этом посту одной из главных своих заслуг назвал противодействие неким "агрессивным действиям" Москвы. Однако примеров министр не привёл.

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