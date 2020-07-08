"Единая Россия" подводит итоги приемов граждан по вопросам защиты трудовых прав

Во время пандемии возросло число жалоб на работодателей

"Единая Россия" подводит итоги тематических приёмов граждан по вопросам защиты трудовых прав. Они проходили во всех регионах страны, передает "ТВ Центр".

Это связано с тем, что количество жалоб на работодателей в период самоизоляции значительно возросло. Ранее фракция внесла в Госдуму законопроект об изменении "Трудового кодекса", с целью защитить интересы сотрудников, работающих дистанционно. Сейчас проходит обсуждение с региональными экспертами.

"К нам за помощью обратились более 5 тысяч человек. Эта неделя подтвердила, что наши граждане нуждаются в правовой помощи и поддержке. Ряд обращений удалось решить непосредственно в течение этой недели или на месте. Например, в Ростовской области заявителю был увеличен срок выплаты пособий по безработице", - заявила председатель комиссии Президиума Генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

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