Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Его спасли антибиотики

Гитарист, автор песен, сооснователь группы "Чайф" Владимир Бегунов переболел коронавирусной инфекцией.

По словам музыканта, болезнь протекала тяжело. Такого бы он не пожелал даже злейшему своему врагу.

"К великому счастью, некоторые телодвижения, которые мне посоветовали знакомцы, связанные с медициной и заставившие меня вольно принимать антибиотики, дали свое: поражения не так велики, как могли бы быть - всего 10%. Что, слава небесам, очень и очень хороший результат. Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы. Зараза существует, она крайне неприятна", - сказал Бегунов на видео, опубликованном в Instagram.

Артист поблагодарил медицинских работников, которые работают в напряженном режиме. По его словам, врачи не одобряют легкомысленного отношения граждан к происходящему: хоть пандемия и отступила, но вирус еще не побежден, расслабляться рано.

Владимир Бегунов отметил, что другие участники группы "Чайф" сдали тесты на COVID-19. Результаты оказались отрицательными. Через несколько дней музыканты сделают финальные тесты, после чего вернутся к полноценной работе.

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