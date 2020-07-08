Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Эвелины Блохиной

Девочке требуется срочная помощь

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Эвелины Блохиной. Ее историю мы рассказывали накануне. Сумма для семьи была неподъемная - более 1,2 миллиона рублей.

Девочке диагностировали редкую форму остеосаркомы. Она уже перенесла сложнейшую операцию, ей удалили пораженный опухолью участок - плечевой сустав и часть плечевой кости. Теперь важно сохранить подвижность правой руки - для этого Эвелине требуется раздвижной эндопротез.

Собрать нужную сумму помогли вы — зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от мамы:

"Дорогие наши благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи и не остался в стороне. Хочется лично каждого обнять и поблагодарить! Спасибо вам за то, что несмотря на трудные времена, Вы остаетесь неравнодушными к чужому горю и помогаете детям пройти сложный путь в их жизни. Благодаря Вам и Вашей доброте наша дочь снова обретёт полноценный образ жизни и сможет заниматься своими любимыми делами. От всей нашей семьи желаем Вам крепкого здоровья и чтобы все беды обходили Вас стороной. Ваша частичка тепла всегда будет жить с нами! С уважением и благодарностью, мама Эвелины".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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