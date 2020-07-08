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"Ребенка признал официально": СМИ узнали о второй семье Нагиева

10:42
  • среда
  • 08 июля 2020

Одна возлюбленная живет в Петербурге, вторая - в Москве

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев скрывает информацию о личной жизни. У него есть любимая женщина, которая за долгие годы стала его другом. "Дослужилась до генеральши", - говорит о ней шоумен. Однако на публике возлюбленные вместе не появляются. Если, например, посещают кинопремьеру, то сидят в разных концах зрительского зала. Нагиев называет это издержками популярности. 
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По данным kp.ru, Дмитрий Нагиев живет на две семьи. После развода с радиоведущей Алисой Шер, которая родила от него сына Кирилла, артист якобы стал жить с Натальей Коваленко. Некоторое время назад она была его пресс-секретарем и агентом. Если верить журналистам, Нагиев и Коваленко живут в загородном доме под Петербургом и воспитывают 11-летнего сына Марка.

Ходят слухи, что в Москве у Нагиева проживает любовница - Анна Спектор, которая воспитывает дочь от шоумена. 8-летнюю девочку зовут Мира. "С ее мамой Нагиев не связан узами брака, но ребенка признал официально и дал девочке свою фамилию", - пишет издание.

"Я слышал, что у Дмитрия не одна жена. Слухи разные ходят о нем. Но он держит оборону, в чем абсолютно прав", - рассказал звездный промоутер Сергей Лавров, который всецело одобряет скрытность Нагиева.

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