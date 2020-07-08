В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1 тысячи пациентов

Тестирование на наличие антител к COVID-19 могут пройти все желающие

Более 1 тысячи пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, вылечились за сутки в Москве. Общее число выздоровевших в столице превысило 160 тысяч человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913", — сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова подчеркнула, что отсутствие заболевания подтверждается до выписки из стационара с помощью специальных исследований. Выздоровевшие могут стать донорами плазмы либо социальными волонтерами.

Тестирование на наличие антител к COVID-19 доступно всем желающим – тольо надо предварительно записаться на процедуру. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи крови.

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