Сестра показала фото босоногой Фриске в ее день рождения

Родные до сих пор не верят, что ее больше нет

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Сестра певицы Наталья Фриске опубликовала в Instagram трогательное фото по случаю ее дня рождения.

"С днем рождения, родная моя", - написала Наталья Фриске. На снимке певица обнимает девушку с огромным букетом цветов. Возможно, это Наталья. На лице звезды застыло выражение радости. Фриске босиком, на ней фиолетовый наряд, оголяющий руки и живот.

Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году, но ее сестра все еще не может свыкнуться с мыслью о том, что певицы больше нет рядом. "Такое чувство, что вот-вот позвонишь или зайдешь в дверь", - писала недавно Наталья.

- Ангел, с днем рождения тебя, - пишут в комментариях.

- Помним, любим, скорбим!

- Малышка наша.

- Любимая навсегда.

- Жанна, мы тебя помним! И о душе помним твоей бессмертной! Вот что интересно! Многие ушли и забылись! А ты остаешься в памяти...

Родители Жанны Фриске до сих пор хранят все ее вещи и подарки от поклонников. Отец ходит на кладбище примерно раз в месяц, а мать почти каждый день. Они живут в загородном доме, которой принадлежал дочери. За ними осталась также ее квартира в Москве. Несмотря на это, Владимир Фриске жалуется на материальное положение семьи, которое пошатнулось после судебной тяжбы с благотворительной организацией "Русфонд".

Видео: Мужчины Жанны Фриске

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