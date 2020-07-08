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Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч

11:40
  • среда
  • 08 июля 2020

В России за последние сутки выявили более 6500 новых случаев заражения COVID-19

Последние данные оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в России. За минувшие сутки из больниц выписан 8 тысяч 631 пациент. Таким образом, полностью вылечились уже 472 тысячи 511 человек. Этот показатель составляет почти 70 процентов от всех случаев, сообщает "ТВ Центр".
ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не пройден

Тем не менее, в 84-х регионах выявлено 6 тысяч 562 заболевших. Меньше трети из них являются бессимптомными носителями. С начала пандемии было проведено свыше 21 миллиона семисот тысяч тестов. За день - более 250 тысяч лабораторных исследований.

Всего диагноз "коронавирус" был поставлен 700 тысяч 792 раза. Скончались 173 человека. За всё время умерли 10 тысяч 667 пациентов.

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