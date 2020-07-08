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В России за сутки выявлено менее 7 тысяч новых случаев COVID-19

11:14
  • среда
  • 08 июля 2020

Число проходящих лечение от коронавируса продолжает снижаться

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч. За минувшие сутки выявлено 6562 заболевших, всего за время пандемии зафиксировано 700 792 случая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1 тысячи пациентов

В штабе подчеркнули, что число выявленных заражений уже 13 дней не превышает 7 тысяч. В относительном выражении суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%.

Продолжает снижаться число активных случаев – то есть пациентов, которые продолжают лечение. Сейчас их насчитывается 217 614 – это 31% от заразившихся.  Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 621, Санкт-Петербурге - 295, Ханты-Мансийском автономном округе – 268. Наименьшее число случаев - в Чечне, Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

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