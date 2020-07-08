Зеленский выехал в Луганскую область из-за лесных пожаров

Число погибших во время ЧП растет

Ситуация с лесными пожарами в Луганской области Украины вынудила Владимира зеленского выехать в регион. Президент Незалежной осмотрит места возгорания, ему доложат о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже семь человек. По данным пресс-службы президента Украины, госпитализированы 17 детей и 10 взрослых.

О пожаре на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе стало известно 6 июля. Сообщалось, что спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако позже поднялся сильный ветер, из-за его порывов возникли несколько новых очагов. Жителей двух поселков пришлось эвакуировать.

В областной администрации заявили, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Полиция завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Президент Зеленский созвал экстренное совещание и распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения пожаров.

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