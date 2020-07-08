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"Средства исчезли": вскрылись новые подробности развода Пелагеи и Телегина

11:47
  • среда
  • 08 июля 2020

Экс-возлюбленные делят имущество

Хоккеиста Ивана Телегина, который разводится с певицей Пелагеей, заподозрили в попытке утаить крупную сумму денег. 
Телегин отказался платить за няню для маленькой дочери от Пелагеи

9 июля состоится судебное заседание по делу о разводе знаменитостей. Пелагея хочет получать от хоккеиста алименты в размере 1/4 дохода. Это примерно 800 тысяч рублей в месяц. Телегин настаивает на разделе совместно нажитого имущества. Речь идет о доме за 54 миллиона рублей и квартире, где певица сейчас живет с трехлетней дочерью.

Как пишет starhit.ru, эту квартиру купила мать Пелагеи, ее стоимость оценивается в 85 миллионов рублей.

Кроме того, адвокаты певицы подозревают, что хоккеист утаил от жены солидную сумму.

"Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки [за дом]. Но муж решил иначе. Средства исчезли", - заявил помощник адвоката Пелагеи.

Также сообщается, что спортсмен забрал себе автомобиль Bentley. Телегин и Пелагея купили его, продав иномарку артистки и добавив недостающую сумму из общих сбережений. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Если верить журналистам, Телегин живет с новой пассией - предпринимательницей Марией Гончар.

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