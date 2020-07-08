Московских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности

Городские службы готовятся встречать грозу

Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам, на столицу 8 июля выпадет до половины месячной нормы осадков. Аварийные бригады – на круглосуточном дежурстве, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 мск до 03:00 мск четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков", - сказал Бирюков.

Руководитель комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости. Если они все же окажутся вне помещения, то надо неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По словам Бирюкова, аварийные бригады готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, крыш зданий. На случай повреждений в электросети приведены в готовность все источники аварийного питания. Приняты дополнительные меры против затоплений и защите от порывов ветра, передает ТАСС.

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