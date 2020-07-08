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Со вдовца Веры Глаголевой взыскали 51 миллион рублей

12:29
  • среда
  • 08 июля 2020

Он неудачно поручился за одну компанию

Суд взыскал 51 миллион рублей с бизнесмена Кирилла Шубского, который был женат на актрисе и режиссере Вере Глаголевой.
Шубская и Овечкин показали фото родившегося в мае сына

Как пишет starhit.ru со ссылкой на Mash, предприниматель Дмитрий Бауськов подал на Шубского в суд. Бауськов потребовал вернуть деньги, которые он дал строительной компании под поручительство Шубского.

Напомним, что Шубский и Глаголева прожили вместе более 25 лет. У них родилась дочь Настасья, которая сейчас замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.

Кирилл Шубский держит в секрете информацию о личной жизни. Однако известно, что двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина воспитывает 14-летнего сына от бизнесмена. 

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