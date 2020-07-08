Мишустин предупредил о "пандемии киберпреступности"

Надо обеспечить безопасность в условиях развития электронных услуг

Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, компаний и государственных органов. Многие россияне и после окончательного снятия ограничений продолжат работать удаленно, не исключает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в 5 раз, и многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам онлайн- конференции по кибербезопасности Cyber Polygon..

По словам премьера, находясь в самоизоляции, люди стали еще более зависимы от цифровых технологий, потребность граждан в электронных услугах возросла. И поэтому на первый план выходит задача обеспечения кибербезопасности населения, подчеркнул Мишустин.

Для предотвращения глобальной "пандемии киберпреступности" следует объединить усилия всего международного сообщества, уверен премьер. В России понимают важность международного обмена знаниями и готовы делиться своими наработками с партнерами, заключил Мишустин.

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