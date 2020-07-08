Фанаты не узнали обросшего на карантине Добронравова

Артист обзавелся бородой
58-летний актер Федор Добронравов, который недавно ушел из Театра сатиры и самоизолировался вдали от города, опубликовал в Instagram фото с рыбалки.
"Если есть рай, то он где-то в Астраханской области", - написал Добронравов.
На опубликованных кадрах он плывет на лодке вместе с сыном и демонстрирует свой улов. За время карантина актер отрастил седую бороду и весьма длинные волосы, благодаря чему изменился до неузнаваемости. В таком виде звезду вряд ли бы узнали поклонники, встреть они его на улице.
Мнения интернет-пользователей разделились. Одни одобрили новый имидж звезды сериала "Сваты", а другие посчитали, что борода его старит, поэтому лучше от нее избавиться.
- Такую бороду отрастил, не узнаешь!
- Эта борода вас очень старит. Прямо как дед Мазай.
- Ну прямо совсем дед с бородой. Любим Вас.
- Какой вы потрясающий, Фёдор! А с такой бородой вы на доброго гнома похожи.
- Я бы вас не узнал с бородой.
Отметим, что Добронравов - дедушка со стажем. У него двое сыновей и трое внучек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"