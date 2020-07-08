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Фанаты не узнали обросшего на карантине Добронравова

13:16
  • среда
  • 08 июля 2020

Артист обзавелся бородой

58-летний актер Федор Добронравов, который недавно ушел из Театра сатиры и самоизолировался вдали от города, опубликовал в Instagram фото с рыбалки.
Федор Добронравов: Я уже так устал от вранья

"Если есть рай, то он где-то в Астраханской области", - написал Добронравов.

На опубликованных кадрах он плывет на лодке вместе с сыном и демонстрирует свой улов. За время карантина актер отрастил седую бороду и весьма длинные волосы, благодаря чему изменился до неузнаваемости. В таком виде звезду вряд ли бы узнали поклонники, встреть они его на улице.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одни одобрили новый имидж звезды сериала "Сваты", а другие посчитали, что борода его старит, поэтому лучше от нее избавиться. 

- Такую бороду отрастил, не узнаешь!

- Эта борода вас очень старит. Прямо как дед Мазай.

- Ну прямо совсем дед с бородой. Любим Вас.

- Какой вы потрясающий, Фёдор! А с такой бородой вы на доброго гнома похожи.  

- Я бы вас не узнал с бородой.  

Отметим, что Добронравов - дедушка со стажем. У него двое сыновей и трое внучек.

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