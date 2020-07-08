В ФСБ раскрыли метод вычисления шпионов

"Кроты" наносят стране репутационный и технологический ущерб

"Кроты", передающие за рубеж секретную информацию, наносят стране репутационный и технологический ущерб. При этом данные об информаторе зачастую приходят из-за границы, рассказал бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов.

"Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы", — пояснил генерал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Михайлова, таких примеров на его памяти было множество. После получения такой информации человека начинают искать. Как скоро его удастся вычислить - зависит от мастерства следователей, их способности анализировать обстоятельства.

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