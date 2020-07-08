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Матвиенко обрушилась с критикой на руководство Минпромторга

22:38
  • среда
  • 08 июля 2020

Нужно больше делать для прорыва

Сроки восстановления авиасообщения России с другими странами будет решаться в зависимости от того, как складывается ситуация с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что пока обстановка остается непростой, страны СНГ и Европы еще до конца не определились с открытием границ. Это процесс не может быть ускорен чьей-то волей, отметила Матвиенко.

Сегодня же в ходе правительственного часа глава верхней палаты подвергла критике руководство Минпромторга за слабую работу по диверсификации производства в военно-промышленном комплексе, передает "ТВ Центр". Руководители крупных предприятий выражают тревогу в связи с наличием в их продукции импортных составляющих. Обращаясь к главе министерства Денису Мантурову, Матвиенко подчеркнула, что импортозамещение должно быть не самоцелью, но средством совершения технического прорыва в самых перспективных областях.

"Ни одна страна мира не производит всё, и этого делать не надо. Важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались, те отрасли, где мы конкурентоспособны, где мы впереди планеты всей. Президент четкие задачи поставил, в том числе перед Минпромторгом: развитие электронной промышленности, станкостроение, авиастроение отечественное, региональные самолеты, судостроение. Мы все в одной команде, мы, как и вы, заинтересованы, чтобы реально был сделан прорыв, о котором говорил президент", - заявила Валентина Матвиенко.

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