Собянин поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности

Еще в июне столичные ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний

Сегодня, в День семьи, любви и верности, с праздником москвичей поздравил Сергей Собянин. Кроме того, мэр посетил стадион "Открытие Арена", где проходят церемонии регистрации брака, передает "ТВ Центр".

Собянин обратился к молодожёнам, пожелав им успехов. Органы ЗАГС возобновили работу в обычном режиме две недели назад. Но с сохранением санитарно-эпидемиологических требований. Гости мероприятия должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

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