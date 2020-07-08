В Москве запускается новая программа реновации промзон

Как она работает?

В Москве запускается новая программа комплексного развития промышленных территорий. В среду был подписан первый договор о преобразовании промзоны "Октябрьское поле" в столичном районе Щукино, передает "ТВ Центр".

На месте, где раньше находился завод железобетонных конструкций, за несколько лет будут построены жилые дома, детские сады, школа, поликлиника и даже технопарк, где смогут работать местные жители. Особенность нового подхода в том, что земля принадлежит только одному правообладателю. Более того, сам застройщик выступил с инициативой обновления. Все работы должны быть завершены до 2024 года.

"Мы сами заинтересованы, чтобы территории города максимально эффективно использовались, когда она находится в таком состоянии, мало того, что это выглядит не очень хорошо, так это и для экономики города никакой пользы. Нет ни новых рабочих мест, ни деловой активности, в лучшем случае это склады, которые имеют минимальную добавленную стоимость", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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