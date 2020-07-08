В Хамовниках построят школу-лабораторию "Новый взгляд"

Она рассчитана на 450 учеников

Необычная школа-лаборатория под названием "Новый взгляд" появится в Хамовниках. Куратором проекта стал МГИМО.

На днях подвели итоги архитектурного конкурса, сообщает "ТВ Центр". Главные идеи победившего проекта - стиль, комфорт и инновации. Здание рассчитано на 450 учеников. В нем будет все, что нужно для детей - просторные классы, кружки, места для отдыха, библиотека, театральный зал. А часть спортивной зоны разместят на крыше. Там можно будет поиграть в баскетбол, теннис или заняться бегом.

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