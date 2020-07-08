В Раменском районе ведут борьбу с кражами электричества

Какие последствия ждут нерадивых потребителей и чем ситуация угрожает их соседям?

В Раменском районе Подмосковья ловят воров электричества. Жители поселка Велино уже целый год игнорируют счета от энергетиков. Всю ответственность хозяева участков перекладывают на обанкротившуюся управляющую компанию.

Автоматический гидроподъемник поднимает проверяющего к распределительному щитку. В коттеджный поселок Велино недалеко от подмосковных Бронниц специалисты электросетевой компании выехали после многочисленных предупреждений жителей о незаконном потреблении электроэнергии. Некоторые владельцы загородной недвижимости стоимостью в несколько миллионов рублей за электричество не платят уже целый год.

Вину за безучетное энергопотребление многие перекладывали на бывшую управляющую компанию поселка, которая вот уже год как перестала существовать. Так что заплатить им теперь всё равно придётся. Причём, не только за электричество, но и штрафы.

По итогам проверки оказалось, что лишь 166 жителей Велино перезаключили договора с энергосбытовой и электросетевой компаниями, а свыше 300 потребителей здесь пользовались электричеством незаконно. А ведь из-за таких, как правило, страдают и те, кто ничего не нарушал и исправно оплачивает квитанции, предупреждают специалисты.

Всего с начала года на территории столичного региона энергетики выявили уже свыше 200 случаев хищения электроэнергии - на 100 с лишним миллионов рублей. Среди них и самовольные доработки счетчиков, и использование магнитов, а также нарушения, допущенные пользователями по невнимательности. Но даже последним придётся оплачивать штраф: до 15 тысяч рублей на первый раз и до 30 - за повторное нарушение.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"