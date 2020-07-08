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На востоке Москвы ликвидировали наркопритон

15:08
  • среда
  • 08 июля 2020

Он находился на улице Первомайская

Московские полицейские ликвидировали наркопритон в Восточном Измайлове. Располагался он на улице Первомайская, передает "ТВ Центр".

В ходе проверки оперативники задержали 34-летнего жителя столицы. Ранее он был неоднократно судим. Мужчина постоянно сдавал свою квартиру наркозависимым людям.

При осмотре были обнаружены шприцы и стеклянный флакон со следами нагара. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

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