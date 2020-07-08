Пушкинский музей: когда откроется и что посмотреть

Пока вход - только по электронным билетам

В эту пятницу Пушкинский музей вновь откроет свои двери для посетителей. Гостей ждет приятный сюрприз - выставка великих художников "От Дюрера до Матисса". Только наслаждаться экспонатами придется по новым санитарным правилам.

Последние штрихи перед открытием. С Давида смахивают накопившуюся за более чем три месяца изоляции пыль. С древней статуей обращаются деликатно - как с женщиной.

10 июля залы Пушкинского вновь наполнятся людьми. Однако о былой расслабленности и живых очередях в кассы придется забыть. Вход - только по электронным билетам, количество посетителей пока ограничено. Поход в музей станет похож на детскую игру в классики. Каждый посетитель должен будет находиться в своем квадрате - полтора на полтора метра. Новые правила для того, чтобы провести время в музее безопасно. На выставки будут пускать строго в масках.

И все же поход в музей - это маленький праздник. Особенно - после долгой изоляции. Поэтому вместо суровых призывов "Наденьте маску!" и "Соблюдайте дистанцию", здесь придумали такую ироничную навигацию. Каждый призыв взят из строк великого поэта.

Для истосковавшихся по прекрасному москвичей подготовили масштабную выставку избранных рисунков великих мастеров - от Дюрера до Матисса. Пять веков мировой истории искусства разместили в нескольких залах. Шедевр здесь буквально за каждым поворотом. Одно из украшений коллекции - единственный рисунок Ван Гога - набросок его будущей картины с заметками автора на полях.

Рисунки в цвете, акварели, еле различимые карандашные наброски помогают лучше понять творчество великих художников. А еще сполна насладиться созерцанием прекрасного. Ведь на экспозиции представлено более 200 работ.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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