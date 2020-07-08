ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке родились детеныши карликовой мары

15:20
  • среда
  • 08 июля 2020

Мары распространены в Южной Америке

В Московском зоопарке родились карликовые мары - так называют одних из самых редких южноамериканских грызунов, сообщает "ТВ Центр".

Родители неохотно подпускают к своим чадам посторонних - увидеть удалось лишь одного. Детёнышу всего несколько дней, он еще более глазастый и ушастый, чем папа с мамой. Бегать по вольеру начал почти сразу, как родился. Питается пока материнским молоком, причём один раз в день и по часу.

Увидеть счастливое семейство, в общем, можно: мары, как все грызуны, пугливые, но любят погреться на солнышке, а ещё пощипать свежую траву, которую выращивают для них сотрудники зоопарка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Детеныш карликовой мары
Детеныш карликовой мары
Карликовые мары
Карликовые мары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.