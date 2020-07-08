В Московском зоопарке родились детеныши карликовой мары

Мары распространены в Южной Америке

В Московском зоопарке родились карликовые мары - так называют одних из самых редких южноамериканских грызунов, сообщает "ТВ Центр".

Родители неохотно подпускают к своим чадам посторонних - увидеть удалось лишь одного. Детёнышу всего несколько дней, он еще более глазастый и ушастый, чем папа с мамой. Бегать по вольеру начал почти сразу, как родился. Питается пока материнским молоком, причём один раз в день и по часу.

Увидеть счастливое семейство, в общем, можно: мары, как все грызуны, пугливые, но любят погреться на солнышке, а ещё пощипать свежую траву, которую выращивают для них сотрудники зоопарка.

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