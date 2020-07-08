В Московском зоопарке родились детеныши карликовой мары

Мары распространены в Южной Америке
В Московском зоопарке родились карликовые мары - так называют одних из самых редких южноамериканских грызунов, сообщает "ТВ Центр".
Родители неохотно подпускают к своим чадам посторонних - увидеть удалось лишь одного. Детёнышу всего несколько дней, он еще более глазастый и ушастый, чем папа с мамой. Бегать по вольеру начал почти сразу, как родился. Питается пока материнским молоком, причём один раз в день и по часу.
Увидеть счастливое семейство, в общем, можно: мары, как все грызуны, пугливые, но любят погреться на солнышке, а ещё пощипать свежую траву, которую выращивают для них сотрудники зоопарка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"