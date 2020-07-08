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"Он невменяемый на всю жизнь": сын рассказал о состоянии Алибасова

14:01
  • среда
  • 08 июля 2020

Продюсер лежит в психиатрической клинике

Бари Алибасов-младший подал заявление о возбуждении уголовного дела против людей, которых он считает виновными в отравлении отца. Продюсер Бари Алибасов с июня находится в психиатрической клинике, где у него диагностировали нарушения в работе головного мозга. 
Бари Алибасов-младший рассказал о покушении на отца

По мнению Алибасова-младшего, лица, против которых он попросил возбудить уголовное дело, систематически спаивали его отца, чтобы завладеть недвижимостью. Кроме того, они якобы собирались навредить и самому Алибасову-младшему. 

"Я пригласил их в гости, чтобы понять, это злой умысел или они просто тупые и не понимают, что убивают папу. В тот вечер я сказал им, где находится сейф и какие там документы. В ту же ночь они меня отравили", - цитирует сына продюсера 5-tv.ru

Его адвокат Олег Сухов считает, что предполагаемые злоумышленники могут получить тюремный срок. По его словам, у потерпевшего есть видео и аудиозаписи, доказывающие его правоту. 

Бари Алибасов-младший рассказал, что его отца отправят на двухлетнюю психотерапевтическую реабилитацию в Калининграде. Она стоит 350 тысяч рублей. 

"Поэтому мы сейчас сдаем отцовскую квартиру, чтоб перевести отца в Калининград. Группа "На-На" выделила зарплату, чтоб у отца была нормальная жизнь, а не просто из-под него уточки выносили. Он невменько (невменяемый) на всю жизнь с вероятностью 90%", - цитирует сына Алибасова life.ru

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