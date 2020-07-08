Песков оценил талант Сафронова

Задержанный журналист ранее входил в кремлевский пул

Журналист кремлевского пула имеет возможность для сбора информации. И, теоретически, может передать ее за рубеж, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей прессы, может ли журналист кремлевского пула быть носителем чувствительной информации.

"Если он завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно", - сказал Песков.

Задержанный 7 июля сотрудниками ФСБ Иван Сафронов ранее занимался журналистской деятельностью, входил в кремлевский пул. Представитель Кремля вспомнил, что действительно сталкивался с Сафроновым. Песков отметил, что высоко ценит его журналистский талант.

Советника главы "Роскосмоса" задержали по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Суд принял решение оставить журналиста под арестом.

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