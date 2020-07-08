Собянин осмотрел новый детский сад на северо-западе Москвы

Детский сад планирует принять детей уже в сентябре этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход строительства нового детского сада, который находится на Волоколамское шоссе. Детсад рассчитан на 220 мест.

"На территории Тушинского аэрополя идет строительство крупного жилого комплекса. Масштабы таковы, что для жителей этого комплекса будет открыта новая городская школа № 727 с 10 учебными корпусами на 4,5 тысячи мест. Первый детский сад, входящий в состав новой школы, планирует принять детишек уже в сентябре этого года. Далее школа будет строиться и открываться по мере заселения новых жилых корпусов", – отметил Собянин.

Строительство нового детского сада было начато в ноябре 2017 года и завершено ровно через 2 года – в ноябре 2019 года. В трехэтажном здании создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения 220 дошкольников.

Главной "фишкой" нового детского сада станет собственный бассейн с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми и санузлами, тренерской комнатой, комнатой медсестры и анализа воды. Современная система водоподготовки обеспечит обеззараживание и поддержание комфортной температуры воды.

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