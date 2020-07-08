Нудистов в Италии оштрафовали за отсутствие масок

И нарушение социальной дистанции

Суперштраф в 3300 евро – так наказала итальянская полиция шестерых нудистов, нарушивших правила безопасности на пляже. Загоравшие нагишом отдыхающие забыли надеть маски.

Италия – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. И полиция здесь строго следит за соблюдением правил о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, в том числе на пляжах.

На пляже озера Комо в Ломбардии полиция заметила шестерых мужчин в возрасте от 43 до 68 лет. Нудисты были мало того что без масок, да еще и отдыхали группами, не соблюдая дистанцию.

Наказание было максимально жестким – штраф в 3300 евро. Отягчающим обстоятельством стало и отсутствие купальных костюмов – в уголовном кодексе Италии есть статья о несоблюдении приличий на публике, пишет Corriere della Sera.

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