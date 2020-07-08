ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фрадков доложил Путину о работе Промсвязьбанка

14:37
  • среда
  • 08 июля 2020

Президент встретился с председателем Промсвязьбанка

В среду в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Он доложил президенту о текущей деятельности учреждения.

Как отметил Владимир Путин, кредитная организация должна была стать базовой для обслуживания оборонно-промышленного комплекса. Эта работа выполнена. По словам Фрадкова, банк в наибольшей степени финансирует предприятия оборонно-промышленного комплекса. Лимиты по кредитованию составляет более 600 миллиардов рублей, при этом 430 из них уже доведены до производств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Петр Фрадков
Владимир Путин и Петр Фрадков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.