Фрадков доложил Путину о работе Промсвязьбанка

Президент встретился с председателем Промсвязьбанка

В среду в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Он доложил президенту о текущей деятельности учреждения.

Как отметил Владимир Путин, кредитная организация должна была стать базовой для обслуживания оборонно-промышленного комплекса. Эта работа выполнена. По словам Фрадкова, банк в наибольшей степени финансирует предприятия оборонно-промышленного комплекса. Лимиты по кредитованию составляет более 600 миллиардов рублей, при этом 430 из них уже доведены до производств.

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