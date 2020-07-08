Депутат МГД Герасимов рассказал о реставрации советских кинотеатров в Москве

Важно сохранить исторический облик кинотеатров при их реставрации, отметил парламентарий

В советское время кинотеатры были центрами отдыха жителей, украшением района, однако со временем они устарели, в прежнем формате они не выдерживают конкуренцию с оборудованными по последнему слову техники центрами. Об этом рассказал АГН "Москва" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"При этом с точки зрения формирования районной идентичности здания кинотеатров очень важны. Переосмысление внутреннего пространства при сохранении внешнего облика — это важнейшая урбанистическая задача современной Москвы", - сказал он.

По словам Герасимова, примеры превращения бывших кинотеатров в новые центры досуга уже есть. "Успешную реконструкцию прошел построенный в 1965 году кинотеатр "Ангара" на Чонгарском бульваре. Работы ведутся сейчас во многих районах Москвы: совсем скоро кинотеатры "Первомайский", "Янтарь", "Звездный", "Баку" и другие станут частью новой истории и будут органично вписаны в городской контекст, возродятся в качестве районных доминант", - отметил парламентарий.

Он также напомнил о начале реконструкции кинотеатра "Родина" на Семеновской площади. "Это часть масштабной программы реконструкции московских кинотеатров. Теперь в здании "Родины" будет не просто кинотеатр, а районный центр, современное общественное пространство для жителей района. При этом исторический облик здания будет сохранен. Ожидается, что работы займут около года и уже во второй половине 2021 года центр будет открыт", - добавил депутат.

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