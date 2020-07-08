Крым отказался возвращать коронавирусные ограничения

Вспышек среди туристов не зафиксировано

Возвращать ограничения, введенные из-за коронавируса – в частности, практику обсервации – власти Крыма не намерены. Курортный сезон открыт – а откат к прежним мерам повлечет негативные последствия, уверен глава республики Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет", - сказал Аксенов на онлайн пресс-конференции.

Глава Крыма подчеркнул, что вспышек заболевания среди туристов не зафиксировано. Были отдельные случаи, которые сразу же взяли под контроль. Про словам Аксенова, за жизнь каждого гражданина в Крыму готовы бороться индивидуально. На случай обострения ситуации в регионе создан резерв - 956 коек в стационарах, из которых заполнено менее 10%, передает "Интерфакс".

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