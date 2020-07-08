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Депутат МГД Титов: Москва будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай

14:55
  • среда
  • 08 июля 2020

В перспективе трамвайное сообщение может связать "большую" Москву с Зеленоградом

Столица будет развивать новый вид транспорта - скоростной трамвай, рассказал депутат Московской городской думы от Зеленограда Андрей Титов. По его словам, благодаря трамваю будет улучшено транспортное сообщение с Троицким и Новомосковским административными округами.

"В перспективе трамвайное сообщение может связать с "большой" Москвой и анклав на северо-западе - Зеленоград. Проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства, в нем готов участвовать частный инвестор", - сообщил АГН "Москва" Титов.

Прокладка линий в ТиНАО, как ожидается, начнется через пять-семь лет. "В проекте 600 остановок и 178 километров путей, для обслуживания составов построят три крупных депо. Двигаться трамваи будут со скоростью от 80 км/ч", - сообщил депутат.

По словам Титова, связь агломерации и Зеленограда - это вопрос обеспечения равных возможностей для всех жителей Москвы.

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