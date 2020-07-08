Историк Соколов планировал побег во Францию после убийства

Он несколько раз звонил в посольство

Суд намерен запросить у посольства Франции в Москве запись разговора с историком СПбГУ Олегом Соколовым после убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Адвокат семьи погибшей предполагает, что доцент хотел сбежать во Францию после совершения преступления, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке". По данным следствия, утром 8 ноября Соколов дважды звонил в посольство.

"Есть основания полагать, что подсудимый, будучи кавалером французского ордена Почетного легиона (после убийства его лишили этой награды – прим. ред.), планировал скрыться во Франции, осознавая последствия совершенного деяния", - сказала адвокат Александра Бакшеева.

Судья удовлетворила ходатайство адвоката. В качестве свидетеля могут пригласить сотрудника посольства, который в тот день разговаривал с Соколовым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"