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Историк Соколов планировал побег во Францию после убийства

15:23
  • среда
  • 08 июля 2020

Он несколько раз звонил в посольство

Суд намерен запросить у посольства Франции в Москве запись разговора с историком СПбГУ Олегом Соколовым после убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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Адвокат семьи погибшей предполагает, что доцент хотел сбежать во Францию после совершения преступления, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке". По данным следствия, утром 8 ноября Соколов дважды звонил в посольство.

"Есть основания полагать, что подсудимый, будучи кавалером французского ордена Почетного легиона (после убийства его лишили этой награды – прим. ред.), планировал скрыться во Франции, осознавая последствия совершенного деяния", - сказала адвокат Александра Бакшеева.

Судья удовлетворила ходатайство адвоката. В качестве свидетеля могут пригласить сотрудника посольства, который в тот день разговаривал с Соколовым.

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