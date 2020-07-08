Мишустин озвучил меры по борьбе с безработицей

В первую очередь следует отказаться от протекционизма

Пандемия коронавируса поставила под угрозу достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы. Ограничения, введенные из-за COVID-19, затронули различные стороны общественной жизни.

"Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - подчеркнул Михаил Мишустин в своем видеообращении к саммиту Международной организации труда.

Российский премьер-министр убежден, что борьба с безработицей в нынешней ситуации требует сохранения открытого характера глобальной экономики, отказа от односторонних ограничительных мер. Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин назвал борьбу с безработицей в период пандемии ключевым приоритетом.

Обращаясь к мировым лидерам, Мишустин подчеркнул, что справиться с проблемой можно только общими усилиями. Это требует отказа от односторонних протекционистских мер, широкого применения цифровых технологий и гибкого использования возможностей трудовой миграции.

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