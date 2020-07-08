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Путин и Аббас обсудили межпалестинское единство

15:34
  • среда
  • 08 июля 2020

Также лидер Палестины поздравил Путина с успешным голосованием по Конституции

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, речь шла о ближневосточном урегулировании.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Путин и Аббас договорились "продолжить взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса".

Также лидер Палестины поздравил Владимира Путина и народ России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и с результатами голосования по поправкам в Конституции.

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Владимир Путин и Махмуд Аббас
Владимир Путин и Махмуд Аббас
Владимир Путин и Махмуд Аббас
Владимир Путин и Махмуд Аббас
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