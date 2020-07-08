Впервые за 80 лет: в Ростове-на-Дону жара побила все рекорды

7 июля стал самым жарким днем

День 7 июля в Ростове-на-Дону стал самым жарким за 80 лет. Столбики термометров поднялись более чем на 2 градуса выше, чем в далеком 1938 году. Тогда 7 июля синптики зафиксировали температуру 38 градусов выше ноля.

Теперь температурный рекорд равен 40,2 градуса. "Самым жарким днем было седьмое число. Тогда в 1938 году было зафиксировано 38,0, а вчера - 40,2. Перекрыт исторический максимум за 80 с лишним лет", - приводит РИА Новости комментарий представителя Ростовского гидрометцентра.

Синоптики поясняют, что такую погоду в регион принес сухой и жаркий воздух из Средней Азии. 8 июля в Ростове-на-Дону прошел дождь, жара немного спала. Атмосферный фронт ночью уйдет на восток и понизит температуру уже по всей территории области. Но ненамного – в ближайшие дни она будет колебаться в пределах 27-34 градусов тепла.

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