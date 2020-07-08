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Си Цзиньпин заявил о важности стратегического сотрудничества с Россией

15:52
  • среда
  • 08 июля 2020

В Китае уверены, что новая Конституция укрепит Россию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский лидер поздравил Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции и выразил уверенность, что этот шаг укрепит российскую государственности. В свою очередь президент России поблагодарил Пекин за участие в Параде Победы на Красной площади.

Путин и Си Цзиньпин также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, меры по борьбе с коронавирусом. Также стороны пришли к единому мнению о недопущении вмешательства во внутренние дела стран извне.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Кремля. 

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