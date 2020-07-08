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Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

15:56
  • среда
  • 08 июля 2020

Но модель так и не простила неверного мужа

Модель Оксана Самойлова впервые прокомментировала примирение с мужем. Еще недавно она собиралась уйти от рэпера Джигана и начать жизнь с нового листа. Но ее остановил страх за детей.  
Самойлова и Джиган устроили романтическую фотосессию с животными

По словам Самойловой, она была готова к разводу, это было бы правильным решением. Однако крах семьи стал бы тяжелым испытанием для ее четырех детей. Старшая дочка, по словам модели, перестала спать по ночам, переживая из-за конфликта между родителями. У малышки начались панические атаки.

"Я реально испугалась, не я к этому привела и, вроде, это не моя ответственность, но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет, я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям", - написала Оксана Самойлова.

Она подчеркнула, что не простила супруга за измену. И она не знает, правильно ли поступила, сохранив семью.

"Думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи, любви и верности не про нас", - написала многодетная мать.

Джиган "лайкнул" пост супруги.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

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