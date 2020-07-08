ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российскую школу закроют из-за стабильно плохих результатов ЕГЭ

16:27
  • среда
  • 08 июля 2020

В прошлом году из всего выпуска ЕГЭ сдали только два человека

В Астрахани закроют общеобразовательную школу №8, ученики которой стабильно плохо сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Дезинфекция и маски по желанию: в каких условиях школьники сдают ЕГЭ

"На протяжении нескольких лет школа показывает стабильно низкие результаты по всероссийским проверочным работам, итоговой аттестации в 9 классе и ЕГЭ", - сообщил "Интерфаксу" региональный министр образования Виталий Гутман.

Например, в 2019 году из 38 выпускников только двое сдали ЕГЭ на проходные баллы. По словам Гутмана, дети толпами уходят из школы, так как понимают, что экзамент с такой подготовкой не сдадут.

Оставшихся учеников переведут в другие образовательные учреждения. При этом некоторые родители недовольны решением властей ликвидировать школу и намерены провести митинг и серию одиночных пикетов. Они считают, что нужно сменить директора и педагогический состав, а не закрывать школу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Старшеклассники в школе
Старшеклассники в школе
Здание школы в Астрахани
Здание школы в Астрахани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.