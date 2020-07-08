Российскую школу закроют из-за стабильно плохих результатов ЕГЭ

В прошлом году из всего выпуска ЕГЭ сдали только два человека

В Астрахани закроют общеобразовательную школу №8, ученики которой стабильно плохо сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

"На протяжении нескольких лет школа показывает стабильно низкие результаты по всероссийским проверочным работам, итоговой аттестации в 9 классе и ЕГЭ", - сообщил "Интерфаксу" региональный министр образования Виталий Гутман.

Например, в 2019 году из 38 выпускников только двое сдали ЕГЭ на проходные баллы. По словам Гутмана, дети толпами уходят из школы, так как понимают, что экзамент с такой подготовкой не сдадут.

Оставшихся учеников переведут в другие образовательные учреждения. При этом некоторые родители недовольны решением властей ликвидировать школу и намерены провести митинг и серию одиночных пикетов. Они считают, что нужно сменить директора и педагогический состав, а не закрывать школу.

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