Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

У школьников проверят остаточные знания

В этом году традиционные школьные линейки 1 сентября будут отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, День знаний пройдет в другом формате, пишет агентство "Москва". В каком именно, он не уточнил.

Глава Минпросвещения напомнил, что по требованиям Роспотребнадзора в школах до 1 января 2021 года нельзя проводить массовые мероприятия, но учебный год возобновится в очном режиме, как и планировалось.

Кроме того, 1 сентября в школах проведут диагностику знаний учеников, которая позволит выявить проблемы, связанные с дистанционным образованием.

"Мы не будем выставлять оценки. Мы просто посмотрим уровень знаний. Если возникли пробелы, связанные с организацией дистанционного обучения, то у нас подготовлена специальная программа помощи школьникам и учителям", - отметил Кравцов.

Российские школы из-за эпидемии коронавируса с конца марта перешли на дистанционное обучение. Экзамены для выпускников школ и поступающих в вузы неоднократно переносились. ЕГЭ стартовал практически на месяц позже изначальной даты – 3 июля вместо 8 июня.

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