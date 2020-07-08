Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных учреждений

Треть объектов соцкультбыта в Москве возводят за счет инвесторов

Этой осенью в Москве откроется новый детский сад. Трёхэтажное здание площадью более 3 с половиной тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Детский сад рассчитан на 220 мест. Там создана комфортная и безопасная среда. Есть спортивный и хореографический залы, бассейн, и несколько игровых площадок. Сегодня там побывал мэр Москвы.

Оригинальный фасад и три этажа — новый детский сад на северо-западе Москвы уже готов к открытию. На улице игровые городки и площадки уже тестируют маленькие жители.

"Открытия очень ждем, особенно группы для малышей, надеемся, что она будет. Площадка нам очень нравится. Яркая, красивая, даже из окон приятно наблюдать. И будет удобно, что прямо из окон будем видеть, как ребята играют", - говорит Анастасия Яковлева.

Детский сад находится во дворе нового квартала, который возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома.

"Это первое здание большой школы, которое формируется на этом пятне застройки, оно локальное, отделено от других большими магистралями. Поэтому здесь имеет смысл иметь свою большую школу. Это первый детский сад, мы начинаем. Это будет школа 727, мы будем расти вместе с нашими детьми", - говорит директор школы Павел Карпов.

Здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что будущая школа, в составе которой будет работать детский сад, строится за счет частных инвесторов, но на стоимость обучения это не повлияет.

"Я хотел поблагодарить инвесторов, они строят в Москве где-то около трети объектов соцкультбыта, это и школы, и детские сады. И они потом превращаются не в отдельные какие-то частные анклавы, которые по недоступным для жителей ценам, а передаются департаменту образования Москвы, и функционируют так, как обычные школы и детские сады, что очень важно. Школы бесплатно, детские сады по тем тарифам, которые существуют в городе. Так что доплат никаких не будет дополнительных", - сказал Сергей Собянин.

Детский сад возвели за 2 года. Площадь впечатляет - более трех с половиной тысяч квадратных метров. В саду будет девять групп, в которые пойдут более двухсот детей.

Проект детского сада индивидуальный. В каждой группе, кроме привычных игровой, спальни и раздевалки, есть еще открытые лоджии. Здесь можно будет проводить дополнительные занятия и игры. Наибольший восторг у детей вызывает бассейн - 3 на 7 метров. В нем дошкольников будут учить плавать и нырять. Для этого уже закуплен специальный инвентарь.

"Глубина бассейна небольшая - от полуметра, чтобы дети от двух до пяти лет могли принимать водные процедуры", - говорит директор компании-застройщика Алексей Гончаров.

Для спорта и музыки - отдельные залы. Дополнительные занятия согласовывают с родителями. Уже известно, что будет театр, танцы и ИЗО. А вот по спортивным направлениям еще определяются.

Документы на здание сейчас передают в ведение столичного департамента образования. Уже не на знакомство, а на полный день в новый садик дети придут совсем скоро - этой осенью.

Наталья Тарасова, Михаил Федоров, Дина Самохина, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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