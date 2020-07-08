В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

От рук мошенников пострадали и другие тяжелобольные дети

Оперативники сразу трех регионов - Москвы, Северной Осетии и Оренбургской области - отчитались об успешной совместной операции по нейтрализации банды аферистов. Мошенники втирались в доверие к людям, которые оказались в сложной ситуации. В основном объектом их уловок становились сироты и родители тяжелобольных детей. Чтобы выманить у них сотни тысяч рублей, порой хватало пары добрых слов и обещания помочь. Как выяснилось, работали аферисты из-за решетки. И теперь уже к действующим срокам им добавят новые.

Звонка супруги Бековы из Северной Осетии ждали долго. Страшный диагноз - рак крови - их сыну Али поставили пять лет назад. Операции, бесконечные курсы химиотерапии, лечение в Москве и Израиле.

Год назад, когда Али исполнилось 8, появилась надежда. Одна из американских клиник согласилась провести мальчику трансплантацию стволовых клеток. Цена спасения детской жизни - неподъёмные для семьи 54 миллиона рублей. Деньги собирали все миром. Крупную сумму согласился внести неизвестный благотворитель.

"Попросил номера карт. Они якобы стали проводить платеж 4 миллиона и сказали, что платеж завис. Сейчас придет смс-код на телефон, который нужно будет им продиктовать, чтобы платеж прошел", - рассказывает мама Али Бекова.

Еще якобы нужно оплатить комиссию 500 тысяч рублей. "Деньги родителям потом, конечно же, вернут", – пообещал меценат. Тот же неизвестный готов был оплатить дорогостоящий препарат еще одному ребенку, но уже в Москве. Родителям предлагалось покрыть банковские расходы.

Спецоперацию проводили сразу в нескольких российских регионах. С благотворительностью деятельность этих людей ничего общего не имеет. Они подло и цинично зарабатывали на человеческом горе. Одни обналичивали переведенные деньги. Другие занимались делами псевдоблаготворительного фонда. Организовал который уже отбывающий наказание за мошенничество молодой человек. С родителями детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, он связывался прямо из колонии строгого режима в Оренбургской области. Это станет отдельным предметом проверки.

- Номера потерпевших где брали?

- Номера брал у представителей фонда

- Вы звонили потерпевшим или они вам звонили?

- Я звонил в фонд, фонд давал мой номер потерпевшему, а потерпевшие уже звонили мне.

Он сам был выпускником детского дома и обманывал точно таких же, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кому-то из сирот обещал помочь получить от государства положенную по закону квартиру. Других оформить на работу в городскую администрацию Оренбурга. Но всегда исчезал, получив деньги. 11 доказанных преступных эпизодов и 6 лет колонии строго режима. Теперь к этому сроку добавится новый.

Полицейские уже связались с банками. Те приостановили транзакции и пообещали вернуть родителям все похищенные деньги. Но потеряно самое дорогое – время.

"Весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее, за что спасибо вам большое, добрые люди! Но сегодня в 2:00 ночи нашего Тигренка Али не стало. Он отправился в лучший мир!" – сообщили в инстаграм-аккаунте, созданном для помощи Али.

Собранные на лечение Али средства не пропадут, а спасут чью-то жизнь. Быть может, и не одну.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"