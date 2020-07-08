Как живут дикие животные в центре реабилитации под Петербургом

Центру не хватает рабочих рук

В Ленинградской области зоологи спасли маленького лосёнка, оставшегося без мамы. Детёныша нашли в карельском лесу, но выходить без помощи специалистов не получилось. Чуть живого лосёнка доставили в Центр реабилитации диких животных. Здесь более 200 питомцев, которые оказались на грани гибели, но были спасены опытными специалистами и неравнодушными людьми.

21 день ветеринар Наталья Богданова не выходила из комнаты: боролась за жизнь новорожденного лосенка. Вновь и вновь возвращала малыша из комы, вслушивалась в слабенький пульс, спала с ним на полу в обнимку, согревая своим теплом.

Эту самочку, умирающую, нескольких дней от роду, нашли в Карелии. Маму, скорее всего, убили охотники. Местные жители пытались выкормить малышку сами: поили коровьим молоком. Но оно, как выяснилось, категорически не подходит для лосят. И сюда, за 300 километров, в Центр помощи диким животным под Петербургом бедняжку привезли уже в коме.

"Жила только на капельницах. Только отключаешь - она начинала уходить. Семь суток капельниц. Сейчас вот третьи сутки наблюдаем. Под контролем, но уже не таким тщательным. Не каждые полчаса", - говорит сотрудник центра реабилитации диких животных Наталья Богданова.

Сейчас малышка - ее назвали Калевала, в честь карельских народных сказок, - активно идет на поправку. С удовольствием лакомится соленым леденцом и хрустит листьями иван-чая.

Правда, весит пока маловато для своего возраста - чуть больше 12 килограммов, беспокоится ее приемная мама Наталья. Но все же надеется, что кроха, которая пока больше похожа на кенгуру, чем на лося, вырастет, как положено сохатому, до двух метров в высоту и весить будет не менее полутонны.

В перерывах между заботой о Калевале Наталья успевает заниматься новорожденными бельчатами. Их недавно привезли дачники. Шестеро еще слепых, не обросших шерсткой, малышей тоже остались без мамы - ее загрызла собака. Бельчат нужно кормить из пипетки через каждые два часа.

В Центре реабилитации диких животных под Петербургом сейчас живет около 200 зверей и птиц животных. Медведи, волки, лисы, львы, олени, еноты - все с непростыми судьбами. Лишившиеся матерей в лесу, попавшие под машину, покалеченные в бродячих цирках и выкупленные оттуда. Кто-то вернется в дикую природу, а кто-то останется здесь на всю жизнь. Центр существует только благодаря силам волонтеров. Обычно сюда приходит много людей:

Из-за пандемии посещение центра запрещено, чтобы ограничить риск заражения персонала. Но ведь именно люди приносят сюда необходимые для животных вещи: одноразовые пеленки, продукты, лекарства. Кроме текущих нужд, Центру сейчас особенно необходимы рабочие руки: нужно собирать ветки на корм копытным животным. Вот и маленькая Калевала скоро подрастет и перейдет с козьего молока на взрослый корм. Травы и веток ей понадобится много, чтобы за лето набраться сил и поскорее отправиться на волю.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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