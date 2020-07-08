"Это конец": 20-летняя фигуристка Мария Сотскова завершила карьеру

Спортсменке очень тяжело далось это решение

20-летняя российская фигуристка Мария Сотскова завершила спортивную карьеру.

Это произошло по ряду причин, в том числе из-за проблем со здоровьем. Фигуристка сообщила, что после Олимпиады-2018 у нее последовал неудачный сезон, который подорвал ее веру в себя. Мария понимала, что не до конца реализовала свой потенциал, но обстоятельства сложились так, что пришло осознание, что "это конец".

"Конец моей спортивной карьеры. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению <…> Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь", - написала фигуристка в Instagram.

Сотскова - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017-2018. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года – четвертое.

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