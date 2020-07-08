"Какие меры? Надо бога любить":Джигурду задержали у Дивеевского монастыря (видео)

Шоумен приехал в закрытое на карантин село

Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения закрытого на карантин села Дивеево неподалеку от Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Артист отказался давать пояснения о своем визите и сообщил, что его задержали незаконно. Правоохранительные органы проводят проверку по факту незаконного проникновения в Дивеево. Напомним, что село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

"Ну ты вообще! Ты в бога веришь или нет? То есть я заразный? Какие меры надо соблюдать? Надо бога любить!" , - возмутился актер, обращаясь к сотруднику полиции.

Ранее на том же нарушении попалась балерина Анастасия Волочкова. Она тайно проникла в карантинное село, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. В итоге Волочкову посетили сотрудники полиции, на балерину составили протокол о незаконном вторжении на карантинную территорию. Пока составлялся протокол, Анастасия успела нахамить полицейским.

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