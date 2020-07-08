ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Какие меры? Надо бога любить":Джигурду задержали у Дивеевского монастыря (видео)

17:45
  • среда
  • 08 июля 2020

Шоумен приехал в закрытое на карантин село

Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения закрытого на карантин села Дивеево неподалеку от Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
Нахамившая полицейским Волочкова объяснила поездку в карантинное Дивеево

Артист отказался давать пояснения о своем визите и сообщил, что его задержали незаконно. Правоохранительные органы проводят проверку по факту незаконного проникновения в Дивеево. Напомним, что село закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.  

"Ну ты вообще! Ты в бога веришь или нет? То есть я заразный? Какие меры надо соблюдать? Надо бога любить!" , - возмутился актер, обращаясь к сотруднику полиции. 

Ранее на том же нарушении попалась балерина Анастасия Волочкова. Она тайно проникла в карантинное село, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. В итоге Волочкову посетили сотрудники полиции, на балерину составили протокол о незаконном вторжении на карантинную территорию. Пока составлялся протокол, Анастасия успела нахамить полицейским.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Никита Джигурда и полиция
Никита Джигурда и полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.