"Это будет сенсация": защита Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат уже оправдывал виновников смертельных ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор своего подзащитного, актера Михаила Ефремова, в деле о смертельной аварии.

Он отметил, что в его практике есть аналогичные дела, которые закончились освобождением.

"У меня в год минимум 3-4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения", — сказал Пашаев в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Адвокат не стал раскрывать, будет ли сторона защиты доказывать, что за рулем в момент аварии Ефремова не было. По его словам, все основные доводы защиты прозвучат на суде.

"Это будет сенсация. Но пока – никаких подробностей", – заключил Пашаев.

Ранее юрист Александр Добровинский, защищающий интересы семьи погибшего при аварии Сергея Захарова, заявил, что для актера пытаются добиться условного срока. В ответ Пашаев заявил, что для него и Ефремова условный срок стал бы поражением.

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