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Власти Подмосковья снимают ограничения по коронавирусу

18:38
  • среда
  • 08 июля 2020

Пляжи заработают уже с 15 июля, а рестораны откроются 25-го

Подмосковье переходит к новому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

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С 15 июля возобновят работу в полном объеме учреждения социального обслуживания. С этой же даты вновь откроются стационарные организации отдыха детей, школьные лагеря, летние кинотеатры в парках, аттракционы и пляжи.

С 25 июля в Московской области смогут возобновить работу  рестораны, бары и другие заведения общественного питания. В общественном транспорте снова начнут принимать наличные. С 1 августа откроются отели, санатории и все образовательные учреждения.

С начала пандемии в Московской области зафиксировано 59716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (данные на 8 июля). Скончались 970 заболевших. Выздоровели и выписались 39550 человек.

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