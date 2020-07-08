Украинцы требуют отставки нарушившего закон Зеленского

На сайте главы государства появилась соответствующая петиция

На сайте президента Украины создана электронная петиция об отставке Владимира Зеленского.

Ее создал политтехнолог Виктор Уколов. Чтобы Зеленский рассмотрел это обращение, его должны подписать 25 тысяч человек. На данный момент петицию подписали 2 366 украинцев, до окончания голосования осталось 92 дня.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с должности президента Украины за нарушение закона", - написал Уколов.

Ранее Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, пообещал подать в отставку если нарушит закон. А летом 2020 года стало известно, что национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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