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Украинцы требуют отставки нарушившего закон Зеленского

19:14
  • среда
  • 08 июля 2020

На сайте главы государства появилась соответствующая петиция

На сайте президента Украины создана электронная петиция об отставке Владимира Зеленского.
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Ее создал политтехнолог Виктор Уколов. Чтобы Зеленский рассмотрел это обращение, его должны подписать 25 тысяч человек. На данный момент петицию подписали 2 366 украинцев, до окончания голосования осталось 92 дня.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с должности президента Украины за нарушение закона", - написал Уколов.

Ранее Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, пообещал подать в отставку если нарушит закон. А летом 2020 года стало известно, что национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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