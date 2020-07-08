Как избежать смерти от сердечного приступа

Все дело в особых препаратах

Американские ученые нашли способ избежать смерти при сердечном приступе и инсульте.

Результаты исследования опубликовали в Journal of the American Medical Association. Помочь минимизировать последствия могут статины - препараты для снижения уровня холестерина в крови.

Эксперты сравнили выборку людей, которые принимали статины, с теми, кто не принимал их, нор имел те же клинические показатели.

У первой группы на 25% снизился риск смерти от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20% уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта

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